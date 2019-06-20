

نجران 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

تفقد مساعد مدير جوازات منطقة نجران العقيد خالد بن عبد الله العشيوان، إدارة متابعة الوافدين بالمنطقة للوقوف على الإدارة ومتابعة سير العمل بها، واطلع خلال الجولة على سير العمل بمكتب استقبال المقبوض عليهم من الجهات الأمنية من خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود " وطن بلا مخالف"، وخطوات تسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءاتهم من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة"، وكيفية عمل اللجنة الإدارية وجميع أقسام الإدارة، ومدى الدقة في إنهاء إجراءات المخالفين والاطمئنان على انسيابية العمل، حاثاً العاملين في الإدارة على بذل المزيد من الجهد لإنهاء إجراءات ومعاملات المخالفين أولاً بأول وفق الأنظمة والتعليمات.

كما قام العقيد العشيوان بتفقد جوازات مطار نجران الإقليمي، واطلع على سير العمل في إدارة جوازات المطار وصالات القدوم والمغادرة وجميع مرافقها، والاطمئنان على ما تقدمه من خدمات للمسافرين.

والتقى مساعد مدير جوازات المنطقة خلال جولته بمدير مطار نجران الإقليمي محمد بن يحيى القحطاني، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الإدارتين وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للقادمين أو المغادرين عبر المطار، حاثاً العاملين بجوازات المطار على مضاعفة الجهود متمنياً لهم التوفيق.

// انتهى //

12:43ت م

0056





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد سير العمل بإدارة متابعة الوافدين وجوازات المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.