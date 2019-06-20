السعودية اليوم / أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل مبعوثة الحكومة الإسبانية والسفير الإسباني



الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإٍسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض مبعوثة الحكومة الإسبانية للشرق الأوسط إيفا مارتينيز يرافقها سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة ألفارو إيرانزو.

وتناول اللقاء موضوعات الحوار البناء وتجسير العلاقة بين مختلف الثقافات والاثنيات وفق مفاهيم الوعي التي تمثل مشتركات إنسانية بين الجميع.

وأشاد معالي الأمين العام بسياسة الوئام والتعايش في إسبانيا وبما يحظى به المسلمون في إسبانيا من معاملة جيدة وحقوق متكاملة.

// انتهى //

12:37ت م

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