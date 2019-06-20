

واشنطن 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الأول لفريق عمل مكافحة الإرهاب، تحت مظلة التحالف الاستراتيجي للشرق الاوسط (MESA)، وبمشاركة ممثلين من جميع دول مجلس التعاون، والولايات المتحدة الأمريكية والأردن.

ورأس وفد الأمانة العامة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، حيث تمت مناقشة استراتيجية مكافحة الإرهاب في إطار التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، والحاجة إلى وضع خطة تنفيذية لهذه الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع أوضح العويشق الآليات التي تم الاتفاق عليها، في إطار مجلس التعاون وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والولايات المتحدة، لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكداً حرص الجميع على تفعيل تلك الآليات للإسهام في تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تقوم به المراكز المتخصصة التي تم تأسيسها في دول المجلس لمكافحة الإرهاب والتطرف.// انتهى //

12:21ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في اجتماع فريق عمل مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.