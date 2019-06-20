السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء العمل التطوعي



سكاكا 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف محمد بن خليل العلي وأعضاء وعضوات المجلس.

وفي البداية أكد سموه أهمية العمل التطوعي وإسهامه في تكاتف المجتمع وزيادة أواصر المحبة والمودة، من خلال تقديم المساعدة للآخرين ويعزز الثقة بالنفس، ويساعد الفرد على بناء ذاته وقدراته وتطويرها.

واستمع سموه من العلي عن أهداف الجمعية التي من أهمها أهدافها، المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة وتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، واحتضان المتطوعين والفرق التطوعية وتطوير أعمالهم، وإعداد كفاءات ورواد للعمل التطوعي، وإنشاء قواعد بيانات لجميع الراغبين بالعمل التطوعي، وتفعيل واستثمار البحث العلمي في مجال العمل التطوعي، وإقامة أندية ومجالس شبابية تنموية لتطوير الأعمال التطوعية.

بعد ذلك بارك سموه انطلاق عمل الجمعية وأنشطتها متمنياً لهم التوفيق.

//انتهى//

11:45ت م

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