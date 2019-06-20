السعودية اليوم / هطول أمطار غزيرة على متنزهات منطقة عسير



أبها 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

هطلت مساء أمس، أمطار غزيرة على عدد من المتنزهات والمواقع السياحية بمنطقة عسير، شملت متنزهات السودة (غرب أبها) ومركز الشعف ومنتزه الحبلة (جنوب شرق مدينة أبها).

وصاحب هذه الأمطار تساقط البَرد على أجزاء واسعة من هذه المتنزهات، مما أدى إلى تدفق السيول وشلالات الماء من أعالي الجبال فارتوت على إثرها المدرجات الزراعية التي تشتهر بها منطقة عسير، وشكلت لوحات جمالية جذبت مئات من الزوار والمصطافين لأماكن تساقط الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

11:43ت م

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