السعودية اليوم / أمانة الجوف تزرع أكثر من 35 ألف زهرة بمدينة سكاكا



سكاكا 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

قامت أمانة منطقة الجوف خلال الثلاث الأشهر الماضية بزراعة وتزيين الشوارع والميادين بمدينة سكاكا بأكثر من 35 ألف زهرة تنوعت بين زهرة "ونكا روزا، أمارنتس، سلوزيا، قطيفه، شرانيا".

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن الأمانة استطاعت أن تزيد المساحة المخصصة لزراعة الزهور بشوارع وحدائق المدينة وزراعة أكثر من 1500 شتلة بالطرق الرئيسية وزراعة 41 ألف متر مربع نجيل، وهو مؤشر يعكس الجهود المبذولة في مجال تخضير وتجميل المدينة، وأن الأمانة تسعى وباستمرار إلى البحث عن كل ما يتناسب مع بيئة المنطقة باستيراد الأنواع المناسبة من الزهور وإكثارها محليًا.

وأضاف الغامدي أن الأمانة ترحب بأي اقتراح من شأنه تحسين وتجميل المظهر العام للمدينة، داعيا الجميع المحافظة على الحدائق والألعاب والمرافق العامة التي وجدت من أجلهم وعدم العبث بها ورمي المخلفات بالأماكن المخصصة.

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11:12ت م

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