السعودية | المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:40 مساءً, 20 يونيو 2019 م المناطق - واس أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم, مناقصتها الثالثة لهذا العام 2019م لاستيراد كمية (900) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس- أكتوبر 2019) موزعه على (15) باخرة بواقع (12) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر و (3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح معالى محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه، حيث سبق التعاقد على كمية تقدر بنحو (1.5) مليون طن خلال العام المالي الحالي.

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