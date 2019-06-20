بلدية بارق تُجري القرعة العلنية لمنح الشهداء والمصابين‏

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

أجرت ‫بلدية محافظة بارق⁩ التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم الخميس‫، القرعة العلنية⁩ لمنح الشهداء والمصابين وذلك بناءً على الأمر السامي الكريم رقم ٣٦/م في ١٤٢٥/٦/١هـ، وبتوجيه من أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبد العزيز.

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وحضر القرعة مندوب ‫أمانة منطقة عسير عبدالله بن علي عيسى ونائب رئيس المجلس البلدي في بارق محمد بن علي جابر البارقي، وأعضاء لجنة المنح بالبلدية، حيث تم سحب القرعة وتدوين محضر بالنتائج.