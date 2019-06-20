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بلدية بارق تُجري القرعة العلنية لمنح الشهداء والمصابين
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
أجرت بلدية محافظة بارق التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم الخميس، القرعة العلنية لمنح الشهداء والمصابين وذلك بناءً على الأمر السامي الكريم رقم ٣٦/م في ١٤٢٥/٦/١هـ، وبتوجيه من أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبد العزيز.
وحضر القرعة مندوب أمانة منطقة عسير عبدالله بن علي عيسى ونائب رئيس المجلس البلدي في بارق محمد بن علي جابر البارقي، وأعضاء لجنة المنح بالبلدية، حيث تم سحب القرعة وتدوين محضر بالنتائج.
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