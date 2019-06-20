أكثر من 1.4 مليون مستفيد يحصلون على 2.5 مليار ضمن الدفعة 19 في حساب المواطن

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحصل 44% من أرباب الأسر والمستقلين على الاستحقاق الكامل في الدفعة التاسعة عشرة (دفعة شهر يونيو) من برنامج حساب متابعات الخليج 365، حيث تجاوز عدد أرباب الأسر 2.2 مليون مُشكلين 60% من إجمالي المستفيدين وبلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40%،فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 45 مليار ريال.

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وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني بأن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وبأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وبأن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى، وأشار القحطاني بأن معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الثامنة عشرة قد بلغ 0.3%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.72 مليون.

وأشار المتحدث الرسمي للبرنامج إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم،وأن تأثر استحقاق المستفيد يعود إلى أن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة، وشدد على أهمية استيفاء شروط الأهلية في البرنامج حيث يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو الإصلاحيات.