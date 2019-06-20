بالخطوات.. كيفية حجز موعد في الاحوال المدنية عبر أبشر

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

وفرت بوابة أبشر الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين، حيث مكنتهم من حجز موعد في الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات الخدمات ضمن خدمة حجز المواعيد.

ويمكن الدخول على الرابط هنا حتى يتم حجز موعد في الأحوال المدنية عبر بوابة أبشر.

وهناك أيضًا خدمات أخرى تقدمها بوابة أبشر بالإضافة إلى حجز موعد في الأحوال المدنية ومنها حجز مواعيد الجوازات ومواعيد الاستقدام.

Advertisements

ويتم حجز موعد في الأحوال المدنية عبر تسجيل الدخول على بوابة أبشر من حساب المستفيد سواء كان مواطناً أو مقيماً.

وبعد الدخول على خدمة حجز موعد في الأحوال المدنية يتم توضيح نوعية الخدمة المطلوبة، ثم تحديد الوقت واختيار أحد المواعيد المناسبة من تلك المتاحة، ثم في النهاية الحجز الإلكتروني.

وهناك حقول مطلوبة يجب إدخالها قبل تسجيل موعد في الأحوال المدنية ومنها رقم الهوية الوطنية/الإقامة، ونوع التقويم (هجري – ميلادي)، وأيضًا تاريخ الميلاد، وأخيرًا يتم إدخال الرمز المرئي ثم الضغط على “التحقق من البيانات”.