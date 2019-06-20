2019-06-20

فيديو.. البطل ذو الرداء الأصفر يخمد نيران محطة وقود في ينبع

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضرب شاب سعودي مثلًا في البطولة بعد أن أخمد النيران التي اندلعت في محطة وقود بمدينة ينبع.

وأظهر مقطع فيديو، الشاب برداء أصفر يهرع إلى طفايات الحريق لإخماد النار التي اندلعت في المحطة نتيجة احتكاك سيارة متهورة بإحدى مضخات الوقود.

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وبحسب ما قال متداولو المقطع، الشاب يدعى ثامر المرزوقي، فيما طالبوا بتكريمه بتدشين وسم باسم “البطل ذو الرداء الأصفر”.

وقالوا إن الشاب لديه خبرة في استخدام الطفايات بحكم عمله في شركة ينبع أرامكو سينوبيك، فيما حدثت الواقعة في شارع الملك عبدالعزيز (طريق جدة) مقابل نادي المجد.

وعبر حسابه، قال الشاب: شكرًا جميعًا ما قدرت أرد على كل واحد فيكم، ولكن يعلم الله أني سعيد فيكم وفخور جدا جدا بالفعل صنعتوا يومي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الحوادث ولا يريكم مكروها ويحفظكم وييسر أمورنا وأموركم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”.