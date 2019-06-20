دخله غير ثابت فكيف يسجله في حساب المواطن ؟

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن إضافة الدخل في حساب متابعات الخليج 365 ، علمًا بأن لديه متجراً إلكترونياً، ويريد التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.

وأجاب حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول إنه في حال وجود دخل ومصدر دخل لا بد من الإفصاح عن الدخل من خلال أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب متابعات الخليج 365، وفي حال كان الدخل غير ثابت يتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهراً.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي.(هنا).

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ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين بمشيئة الله.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تفاصيل الدفعة الـ19:

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع، يوم الاثنين الماضي، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.