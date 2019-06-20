الان تتابع إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام، على رتبة جندي. وأوضحت الإدارة أن النتائج عبر الرابط: “هنا“

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