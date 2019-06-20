محمد بن مسعود - الدمام - نشرتها "الداخلية".. تضمنت كمية من المخدرات وشباناً في حالة غير طبيعية نشرت وزارة الداخلية تغطية ميدانية لعمليات الضبط التي تقوم بها الدوريات الخاصة بأمن الطرق في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض. وعبر حسابها الرسمي في برنامج "سناب شات" نشرت الوزارة التغطية التي أظهرت ضبط عدد من الحالات من ضمنها ضبط كمية من المخدرات وشبان في حالة غير طبيعية ومطلوبين لأقسام الشرطة. بالفيديو.. ضبط ممنوعات ومطلوبين في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-20 نشرت وزارة الداخلية تغطية ميدانية لعمليات الضبط التي تقوم بها الدوريات الخاصة بأمن الطرق في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض. وعبر حسابها الرسمي في برنامج "سناب شات" نشرت الوزارة التغطية التي أظهرت ضبط عدد من الحالات من ضمنها ضبط كمية من المخدرات وشبان في حالة غير طبيعية ومطلوبين لأقسام الشرطة. Advertisements 20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 11:44 AM نشرتها "الداخلية".. تضمنت كمية من المخدرات وشباناً في حالة غير طبيعية نشرتها "الداخلية".. تضمنت كمية من المخدرات وشباناً في حالة غير طبيعية نشرت وزارة الداخلية تغطية ميدانية لعمليات الضبط التي تقوم بها الدوريات الخاصة بأمن الطرق في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض. وعبر حسابها الرسمي في برنامج "سناب شات" نشرت الوزارة التغطية التي أظهرت ضبط عدد من الحالات من ضمنها ضبط كمية من المخدرات وشبان في حالة غير طبيعية ومطلوبين لأقسام الشرطة. ، بالفيديو.. ضبط ممنوعات ومطلوبين في نقطة الضبط الأمني غرب الرياض ،

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