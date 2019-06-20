، "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي ،

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أعلنت المؤسسسة العامة للحبوب، عن طرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي.
وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: إن المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصتها الثالثة لهذا العام (2019م)؛ لاستيراد كمية (900) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس- أكتوبر2019)، موزعة على عدد (15) باخرة بواقع (12) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأضاف أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ حيث الخليج 365 التعاقد على كمية تُقدّر بنحو (1.5) مليون طن خلال العام المالي الحالي.
"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
أعلنت المؤسسسة العامة للحبوب، عن طرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي.
وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: إن المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصتها الثالثة لهذا العام (2019م)؛ لاستيراد كمية (900) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس- أكتوبر2019)، موزعة على عدد (15) باخرة بواقع (12) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأضاف أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ حيث الخليج 365 التعاقد على كمية تُقدّر بنحو (1.5) مليون طن خلال العام المالي الحالي.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
11:38 AM
الفارس: تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي.. الثالثة
أعلنت المؤسسسة العامة للحبوب، عن طرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي.
وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: إن المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصتها الثالثة لهذا العام (2019م)؛ لاستيراد كمية (900) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أغسطس- أكتوبر2019)، موزعة على عدد (15) باخرة بواقع (12) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأضاف أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ حيث الخليج 365 التعاقد على كمية تُقدّر بنحو (1.5) مليون طن خلال العام المالي الحالي.
، "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي ،
المصدر : الخليج 365
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