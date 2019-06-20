محمد بن مسعود - الدمام - قال: الجمعة يدخل الصيف فيه أطول نهار وأقصر ليل ومدته 93 يوماً توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ نشاطاً واضحاً لرياح البوارح اليوم وغداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تنشط اليوم وغداً رياح البوارح عبر هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية في الشمال والشرق وشمال الوسطى، قد تثير بعض الغبار.

وأضاف: اليوم آخر يوم في فصل الربيع والذي بلغ طوله 92 يوماً و17 ساعة. وغداً أطول نهار وأقصر ليل.. غداً 21 يونيو يدخل فصل الصيف، عندما تتعامد الشمس فوق مدار السرطان (الانقلاب الصيفي)، وطول فصل الصيف 93 يوماً و15 ساعة. "المسند" يحذر من "البوارح": نشاطها واضح اليوم وغداً مثيرة للغبار صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20 توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ نشاطاً واضحاً لرياح البوارح اليوم وغداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تنشط اليوم وغداً رياح البوارح عبر هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية في الشمال والشرق وشمال الوسطى، قد تثير بعض الغبار.

وأضاف: اليوم آخر يوم في فصل الربيع والذي بلغ طوله 92 يوماً و17 ساعة. وغداً أطول نهار وأقصر ليل.. غداً 21 يونيو يدخل فصل الصيف، عندما تتعامد الشمس فوق مدار السرطان (الانقلاب الصيفي)، وطول فصل الصيف 93 يوماً و15 ساعة. 20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440 Advertisements 10:13 AM قال: الجمعة يدخل الصيف فيه أطول نهار وأقصر ليل ومدته 93 يوماً قال: الجمعة يدخل الصيف فيه أطول نهار وأقصر ليل ومدته 93 يوماً توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ نشاطاً واضحاً لرياح البوارح اليوم وغداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تنشط اليوم وغداً رياح البوارح عبر هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية في الشمال والشرق وشمال الوسطى، قد تثير بعض الغبار.

وأضاف: اليوم آخر يوم في فصل الربيع والذي بلغ طوله 92 يوماً و17 ساعة. وغداً أطول نهار وأقصر ليل.. غداً 21 يونيو يدخل فصل الصيف، عندما تتعامد الشمس فوق مدار السرطان (الانقلاب الصيفي)، وطول فصل الصيف 93 يوماً و15 ساعة. ، "المسند" يحذر من "البوارح": نشاطها واضح اليوم وغداً مثيرة للغبار ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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