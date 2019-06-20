جدة .. العفو عن قاتل مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء مُعسرين

في بادرة طيبة عفا علي الحبيشي الجهني عن حقه بالقصاص في مقتل أخيه رحمه الله عن القاتل سلطان الميموني المطيري، المحكوم قصاصًا في مدينة ينبع، وذلك لوجه الله تعالى، ثم مقابل بناء مسجد وإطلاق عشرة سجناء من الغارمين.
وبذل عددٌ من وجهاء المجتمع جهودًا مضنية؛ في مقدمتهم الشيخ راشد الشلاش في الصلح والعفو، وذلك بمعاونة أهل الخير، وعلى رأسهم رجل الأعمال فيصل بن غالب الجعفري المطيري، والشيخ ضيف الله مفرح الهاملي، وسليمان طلق العزيزي، وطارق طلق العزيزي، وحمدان أبو زهير الثقفي.
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