توقعات “الأرصاد” لحالة طقس اليوم الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الخميس) أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة.

كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من الطائف. وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أورد التقرير أنها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كلم/ساعة.