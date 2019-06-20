حقيقة وفاة خطاط المصحف الشريف

أكدت مصادر مقربة من الخطاط عثمان طه الذي اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أنه بصحة جيدة ولله الحمد. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مساء اليوم خبراً، مفاده وفاة الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف، الأمر الذي نفاه المصدر.

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