شركة الاتصالات السعودية STC تعلن بدء إطلاق خدمات الجيل الخامس داخل المملكة

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن إطلاقها التجاري لخدمات اتصال الجيل الخامس داخل المملكة العربية السعودية، حيث جاء إعلانها من خلال تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر.

لتشكل بذلك تقدماً مهماً في فضاء شبكات الاتصال وتلحق بشركات الاتصالات العالمية الأخرى التي كانت سباقة لإطلاق خدمات الجيل الخامس لمستخدميها.

فيما لم تكشف STC في إعلانها سوى عن خبر الإطلاق دون ذكر أي تفاصيل حول المناطق التي تغطيتها الخدمة في الوقت الحالي، كما لم تنوه لرسوم الإشتراك والتسعيرة المتوقعة لاستفادة من الخدمة.

حيث جاءت إعلانها بنص مقتضب كما توضح التغريدة المرفقة للصورة أدناه:

الجيل الخامس راح يغير كل شي..

والحين صار واقع!



نعلن عن الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس #STC5G رسمياً في المملكة! pic.twitter.com/lYMg410ww9 — STC (@STC_KSA) June 19, 2019

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وتعتبر شبكات الجيل الخامس هي أخر التقنيات والأكثر تطوراً في مجال الاتصال بالانترنت عبر شبكات الاتصال الخليوية.

حيث ستصل نقل البيانات فيها إلى 1 جيجا بايت في الثانية الواحدة أي سرعة كبيرة جداً سيكون لها تأثير مهم في كافة المجالات الحياتية المختلفة المرتبطة والتي أصبح أغلبها مرتبطاً بشكل وثيق بالشق التفني

ولتقريب الصورة حول السرعة الافتراضية لشبكة الجيل الخامس سيتمكن المستخدم من تحميل فيلم بدقة عالية في ثواني معدودة.

مع العلم أن نطاق الاتصال فيها يغطي شريحة أوسع من المستخدمين في نفس المنطقة دون التأثير على السرعة في كل جهاز على حدى أي يمكن التمتع بسرعة ثابتة بشكل تزامني.

فيما ستكون مجالات التحكم عن بعد والروبوتات والقيادة الذاتية الكاملة هي أكثر المجالات استفادة من تقنية الاتصال هذه..، نظراً للسرعة الكبيرة في نقل واستقبال البيانات حيث انها أقرب ما يكون للتفاعل الواقعي.

وكانت شركة الاتصالات السعودية STC قد قامت بالإعلان عن نجاح أول تجربة لخدمات اتصال الجيل الخامس في مايو 2017 بشراكة مع الشركة الرائدة في بناء شبكات اتصال الجيل الخامس هواوي.

في تجربة كان هي الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعت من خلالها ضمان الأسبقية في توفير هذه الخدمة لجمور مستخدميها في المنطقة، لتكلل ذلك بالإطلاق الرسمي للخدمة في السعودية اليوم.

