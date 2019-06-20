تويتر ستوقف ميزة تحديد المواقع بسبب قلة استخدامها في التغريدات

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ستعمل تويتر على إيقاف ميزة تحديد المواقع في التغريدات كون الغالبية العظمى من المستخدمين لا يتعاملون بها.

أعلنت شركة تويتر عن قرارها بإيقاف خاصة تحديد المواقع الجغرافية بدقة للمستخدمين أثناء التغريد بسبب قلة تجاوب الجمهور معها.

وتقول الشركة أنها ستتخلص من الميزة لتبسيط عملية التغريد وتجربة المستخدم أثناء استخدام المنصة، لكنها في نفس الوقت تحدثت عن إمكانية تحديد المستخدمين لمواقعهم أثناء استخدام الكاميرا من خلال الإشارة داخل الصور قبل نشرها.

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وربما تبدو الشركة محقة في إيقاف الميزة بشكل عام لأنها في الأساس لم تحصل على التجاوب المنتظر وقت إطلاقها، خاصة وأن المستخدمين لا يفضلون تحديد أماكن تغريدهم بشكل عام. إلا أن المهتم بالأمر يستطيع استخدام ميزة الكاميرا للاستفادة من تحديد المواقع.

على الجهة المقابلة، فإن المستخدمين سيتمكنون من تحديد المواقع في التغريدات عبر بعض الخدمات الخارجية مثل FourSquare بحسب موقع TechCrunch.

كانت الشركة قد كشفت عن الميزة قبل 10 سنوات املًا بتحقيق إضافة للمستخدمين، لكنها منذ ذلك الوقت لم تحظى باهتمامهم.

يُشار إلى أن تويتر وغيرها من الشركات التقنية تقوم بمثل هذه الخطوات مع الوقت بناءً على تجاوب المستخدمين مع مزاياها، وبالتالي يعتبر هذا الأمر عاديًا مع إيقاف هذه الميزة.