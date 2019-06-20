IBM تطور أداة ذكاء اصطناعي للكشف المبكر عن النوع الأول من داء السكري

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لطالما استثمرت ش ركة IBM في المجال الطبي مستغلة تفوق قسم أبحاثها العلمي في التوصل لبدائل سريعة وعملية لتشخيص العديد من الأمراض المزمنة.
لطالما استثمرت شركة IBM في المجال الطبي مستغلة تفوق قسم أبحاثها العلمي في التوصل لبدائل سريعة وعملية لتشخيص العديد من الأمراض المزمنة.
وها هي اليوم وبالتعاون مع مؤسسة JDRF تكشف عن أداة ذكاء اصطناعي قد تلعب دوراً هاماً في الكشف المبكر عن النوع الأول من مرض السكري.
حيث أن هذا النوع من السكري ينتج عن فشل في عمل البنكرياس وعدم إنتاج الأنسولين.
وبالتالي عدم وصول وتغذية خلايا الجسم المختلفة بالطاقة التي تحتاجها فيتم الاستعاضة بحقن الأنسولين لتعويضه في الجسم.
ومن المعروف أن داء السكري بنوعه الأول يحتاج اهتماماً واسعاً من المصاب نفسه أو الشخص الذي يرعاه.
مع فحص دائم لنسبة السكر في الدم تفادياً لحصول مضاعفات وفقدان المريض الوعي وما بترتب عليه من خطر على حياته.
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