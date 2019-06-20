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سلسة هاتف جالكسي نوت أصبحت تملك شعبية كبيرة بين مستخدمين هواتف اندرويد حيث ينتظر الكثير من المستخدمين صدور الجيل الجديد من هذه السلسلة في النصف الثاني من العام سنوياً بدءاً من عام 2011 حين ظهرت هذه السلسلة لأول مرة.
حسناً ..وكما هو واضح في عنوان الخبر كشفت مصادر موقع CNET الشهير أن سامسونج تنوي الكشف عن سلسة جالكسي جالكسي 10 في بداية شهر اغسطس القادم وتحديداً يوم 7 اغسطس القادم .
وهذا يعني ان سامسونج ستفتح الطلب المسبق على الجهاز ربما في نفس يوم الحدث ويبدأ بيع الجهاز في الشهر نفسه وذلك قبل الدخول في شهر سبتمبر موعد صدور هواتف آيفون.
هذه المرة نحن نذكر كلمة سلسلة قبل هاتف جالكسي نوت 10.
لأن التسريبات الأخيرة تشير إلى ان سامسونج تنوي الكشف عن 3 هواتف دفعة واحدة من فئة Note هذا العام .
حيث سيكون هناك نسخة جالكسي نوت 10 الرئيسية ونسخة جالكسي نوت 10 برو.
والتي ستقدم مزايا اعلى في الشاشة والكاميرا والبطارية.
بالاضافة إلى نسخة جالكسي نوت 10e والتي ستكون الأقل في المواصفات والسعر.
إذا في حال كنت من المعجبين بسلسة هواتف جالكسي نوت عليك وضع تاريخ 7 اغسطس في مذكرة التقويم الخاصةز
وذلك لمتابعة حدث سامسونج الذي سيكون في مدينة نيويورك غالباً للكشف عن هواتف جالكسي نوت 10.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج ستكشف عن هاتف جالكسي نوت 10 بداية شهر أغسطس القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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