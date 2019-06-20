شركة سيمنز تعلن عن وظائف شاغرة للعمل بمشروع مترو الرياض

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أعلنت شركة سيمنز (شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ميونخ بألمانيا)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة هندسية شاغرة للعمل بمشروع مترو الرياض، بمسمى (مهندس جاهزية واختبار نظام النقل Transit System Test and Commissioning Engineer)، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – مهندس جاهزية واختبار نظام النقل (Transit System Test and Commissioning Engineer). مكان العمل: – مشروع مترو الرياض (Riyadh Metro Project). الشروط: Advertisements 1- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية من جامعة مُعترف بها. 2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وظيفة مماثلة، مع سنتين خبرة على الأقل في مشروع تسليم المفتاح. 3- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بتاريخ 19/ 06/ 2019م. طريقة التقديم: – للتقديم وقراءة بقية التفاصيل والشروط: اضغط هنا





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