«الأرصاد» تُنبِّه لأمطار رعدية بالباحة.. و«الدفاع المدني» يحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والمندق, والمخواة, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، الجميع ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، محذِّرةً من الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، ودعت لتجنُّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، توقّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة.

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وأشارت الهيئة إلى أنّ منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تتأثران باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وتوقعت «الأرصاد» تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة التي تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من الطائف.