بالفيديو.. مشاهد بطولية لشابّ سعوديّ يطارد لصّ سيارات في شوارع العيدابي

سجّل شابّ سعودي مساء أول من أمس الثلاثاء، موقفًا بطوليًّا وشجاعًا، تجسّد في خوضه مغامرة مثيرة لإحباط سرقة سيارة مواطن في محافظة العيدابي بالقطاع الجبلي شرق منطقة جازان، ونجح في تطويق السارق بعد مطاردته والإمساك به وتسليمه للشرطة.

ولقي المشهد إعجاب وتقدير عديد من سكان المحافظة بمن فيهم صاحب السيارة المسروقة، الذي أثنى كثيرًا على شجاعة الشابّ، وأشاد بموقفه النبيل، رغم المخاطر التي صاحبته في تلك اللحظات العصيبة والتلفيّات التي لحقت بسيارته والسيارة المسروقة، مقدّمًا له الشكر العظيم على ما قام به.

وروى الشابّ الشجاع خالد الغزواني لـ«عاجل»، تفاصيل الواقعة التي انتهت بالقبض على سارق السيارة وهي من نوع «تويوتا أوريو- موديل 2011» وإعادتها لصاحبه، قائلًا: كنت واقفًا بجوار محل لبيع العصيرات الطازجة بالمحافظة عند الساعة 9:40 مساءً أشرب كوب عصير، وشاهدت شخصًا في موقف مريب وهو يدور حول سيارة متوقفة على بعد مسافة قصيرة مني، وذلك من باب التمويه والتأكد من عدم وجود أحد بداخلها؛ ما أثار لديّ الشكوك بأنه ينوي سرقتها، لأنها كانت في وضع التشغيل، بينما كان صاحبها داخل محل تجاري يشتري بعض الأغراض.

وتابع الشابّ الغزواني: «بالفعل فتح ذلك الشخص باب السيارة، ودخل جهة القائد وتحرك بها بسرعة عالية، فلم أجد وقتها حلًّا سوى إبلاغ صاحبها واصطحابه معي في سيارتي «من نوع جي إم سي- موديل 2018» وانطلقنا خلفه نتتبع سيره في الطريق الرئيس، وقطعنا مسافة قد تزيد قليلًا عن 4 كيلومترات».

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وأضاف الغزواني: «عند وصولنا إلى كوبري وادي قصي تمكّنت من اللحاق به وتجاوزه والوقوف أمامه من أجل استيقافه؛ الأمر الذي جعله يصطدم بسيارتي من الخلف، ليُلحق بها أضرارًا كبيرة، وعلى الفور نزلت أنا وصاحب السيارة المسروقة وألقينا القبض على اللص، والتنسيق مع الشرطة؛ حيث حضرت فرقة أمنية للموقع وتسلمت السارق، بينما باشرت فرقة أخرى من المرور اتخاذ كل الإجراءات اللازمة».

واستطرد الغزواني: «تعرضت سيارتي لتلفيات جراء تلك الواقعة التي نجحت فيها ولله الحمد في إحباط عملية سرقة السيارة والقبض على السارق وتسليمه للجهات الأمنية»، مبينًا أن هذا الموقف يعد واجبًا عليه استدعى تدخله والوقوف بجانب المواطن بالطرق التي ينبغي استخدامها وإبلاغ الجهات الأمنية بها ليكون العمل مشتركًا في سبيل تحقيق الأمن والأمان واستشعار المسؤولية ومنع أي عمليات من هذا النوع.

وحصلت «عاجل» على مقاطع فيديو أظهرت مشاهد للعمل البطولي الذي قام به الشابّ خالد الغزواني بما فيها لحظة تسليم سارق السيارة لرجال الأمن بشرطة محافظة العيدابي.