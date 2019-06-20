أفادت جمعية إغاثية، اليوم الخميس، بالعثور على جثة شاب فُقد قبل نحو ستة أيام، بإحدى مزارع بلدة داحس بمدينة الدوادمي في الرياض.
وقالت جمعية غيث للتوعية والإنقاذ، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنّه تمّ العثور اليوم على المفقود ميتًا، ونشرت صورًا للعثور عليه، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.
وكانت الجمعية قد تلقّت بلاغًا بتغيُّب شاب بعد ركن سيارته بمزرعة قبل ستة أيام، فوجَّهت فرق البحث في المنطقة بالسيارات والطائرات الشراعية والراجلة، وأشارت «غيث» في بيانٍ سابق، إلى أنّ عمليات البحث كانت صعبة للغاية بسبب الطبيعة الجبلية الوعرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو.. العثور على «مفقود داحس» بالدوادمي ميتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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