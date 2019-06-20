غدًا.. إعلان المقبولين بمبادرة أمير حائل لتعلم اللغة الإنجليزية

كشفت إدارة منطقة تعليم حائل، أنها ستعلن غدًا الخميس، أسماء الطلاب والطالبات المقبولين نهائيًّا في المجموعة الأولى لمبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، لتعليم اللغة الإنجليزية.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت إدارة تعليم حائل: «تنويه للمسجلين في مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية بأنه سيعلن غدًا الخميس، أسماء الطلاب والطالبات المقبولين نهائيًّا في المجموعة الأولى للمبادرة، مع تحديد مواعيد الدراسة والفترات والمستويات».
وفي تغريدة أخرى، أشارت إدارة تعليم حائل، إلى أن التسجيل ما زال مفتوحًا بمبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية للمجموعة الثانية على الرابط بالضغط هنا.
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