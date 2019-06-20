الزعاق: بدء موسم «حر الانصراف».. وغدًا الجمعة أطول نهار في السنة

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه غدًا الجمعة يبدأ فصل الصيف على شمال الكرة الأرضية، مشيرًا إلى بداية «حر الانصراف».

وقال الزعاق -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن غدًا الجمعة هو أطول نهار وأقصر ليلة في السنة على جميع المناطق الشمالية من الكرة الأرضية، وهو موسم «حر الانصراف» الذي يقال فيه: «لا حر إلا حر الانصراف».

وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك: «إننا سنعيش طوال الأسبوع القادم النهارات الأطول والليالي الأقصر في السنة»، مشيرًا إلى أن شدة الحرارة ستكون خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة المقبلين.

من جهة أخرى، توقع خبير الأرصاد على الحربي -عبر حسابه بموقع تويتر- هبوب تيارات هوائية شرقية مغبرة على محيط مكة ومحافظاتها وصولًا إلى سواحل جدة ورابغ، غدًا الجمعة.

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وأضاف الحربي أن ذلك نتيجة تباين في قيم الضغط السطحي وانحداره غربًا، ومرور هذه التيارات الهوائية بمناطق صخرية، تسخن الهواء أكثر؛ ما يعني ارتفاعًا عاليًا في درجة الحرارة، ضحى وظهر الجمعة.

أما حول طقس اليوم الخميس، فتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة ووسطها وشرقها، وعلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

كما توقعت هيئة الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، حتى الأجزاء الجنوبية من الطائف.