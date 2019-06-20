استئناف فعاليات «إجازتي» في 49 ناديًا للبنين والبنات

استأنفت أندية مدارس الحي والأندية الموسمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مطلع الأسبوع الجاري، فعاليات برنامج «إجازتي» في 49 ناديًا للبنين والبنات.

‎وأوضح المدير العام المكلف لإدارة التعليم بمنطقة جازان ياسر الدويري، أن هذه الأندية تقدم عددًا من البرامج والفعاليات المتنوعة، التي تراعي ميول واهتمامات الطلاب والطالبات؛ حيث ستتضمن أنشطة اجتماعية، وترفيهية، وتعليمية، وتطوعية، وتقنية، وحرفية، وغيرها من البرامج التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتضمن استفادتهم من الإجازة الصيفية بشكل مثمر.

وأضاف الدويري، أن هذه البرامج والأنشطة تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه، واستراتيجية وزارة التعليم في الاستثمار الأمثل لأوقات الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، والإسهام في تنمية الوطن؛ بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030» في الوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

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‎وأكد الدويري، أن الأندية ستقدم أكثر من 710 برامج لأكثر من 50 ألف مستفيد ومستفيدة، مقدمًا شكره للعاملين والعاملات في الأندية على جهودهم الكبيرة، ومتمنيًا لهم مزيدًا من التميز خلال الفترة المقبلة.

وتعمل أندية مدارس الحي على الإسهام في تنمية التفاعل الاجتماعي باستثمار أوقات فراغ أفراد المجتمع، خاصة الطلاب والطالبات ببرامج ترويحية وتربوية وتنموية جاذبة لبناء الشخصية وصقل الموهبة وتعزيز القيم داخل أندية مدارس حي نموذجية.

وتستهدف أندية مدارس الحي الطلبة والطالبات– بشكل خاص– إضافة إلى أفراد المجتمع، ويمكن أيضًا أن تكون مرافق مستقلة في شكل أندية تُنشأ وتجهّز لتكون أكثر شمولًا واستعدادًا لتلبية رغبات المستهدفين كافة وميولهم.

ويهدف برنامج «إجازتي» إلى استثمار أقصى الموارد والفرص المتاحة لدى المؤسسات التعليمية؛ لتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفيهية جاذبة ومشوقة لأكبر عدد ممكن من الطلبة، بما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لوطنها ومجتمعها.