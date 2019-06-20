السعودية اليوم / إجراء 1628 عملية عبر برنامج "رحال"



عسير 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

أفادت صحة عسير أن أكثر من 6900 مريض في مختلف أنحاء منطقة عسير استفادوا من خدمات برنامج " رحال " وذلك في مختلف التخصصات الطبية في مختلف مستشفيات المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت أن التخصصات الطبية التي استفاد منها المرضى والمراجعين عبر البرنامج شملت طب الأطفال والغدد الصماء والسكري والطب النفسي والنطق والسمع والكلى وجراحة الأطفال وطب الطوارئ والتخدير والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة وجراحات العيون والمسالك وعظام الأطفال وطب الأسنان وجراحة العظام للكبار وذلك من خلال قرابة 69 طبيبًا وطبيبة ، كما تم إجراء 1628 عملية جراحية عبر البرنامج.

وكانت صحة عسير قد أطلقت برنامج "رحال ..نطوي المسافات ونختصر الزمن " ، في خدمة نوعية جديدة تهدف إلى تطوير مستوى الخدمة والتسهيل على المستفيدين ، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التطويرية الشاملة التي تشهدها صحة المنطقة.

ويعد البرنامج بمثابة عقد شراكة بين صحة عسير ونخبة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين وعدد من المختصين الصحيين لتقديم الرعاية الطبية المثلى في المستشفيات اللامركزية.

ويشمل برنامج رحال عددًا من مجالات الرعاية الجراحية المتخصصة مثل جراحات السمنة وجراحات الجهاز الهضمي المعقدة وغيرها، إضافة إلى مجالات الرعاية العامة والتي تتضمن الجراحات اليومية، والعيادات الاستشارية في مختلف التخصصات الجراحية والباطنية، كما أسهم البرنامج بفضل الله تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية، وتقليل مدة إقامة المريض داخل المنظومة الصحية وتسريع وتيرة دوران السرير، وتعزيز ثقة وتجربة المريض وتحسينها.

// انتهى //

10:52ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.