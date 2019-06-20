

الجزائر 17 شوال1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 350 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، و مدير مكتب البرنامج رومان سيروا، وممثلي وزارة المالية وفريق المركز.

ووقعّ على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق المركز مدير مكتب البرنامج في الجزائر، حيث تعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت اليوم جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الجزائر.

//انتهى//

09:59ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.