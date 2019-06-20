السعودية | ” الاتصالات السعودية” تدشن خدمات الجيل الخامس ” G5 ” تجارياً بالمملكة

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أعلنت مجموعة شركة الاتصالات السعودية عن تدشينها رسمياً خدمة الجيل الخامس G5 تجاريا بالمملكة كأول مشغل يوفر الخدمة بصورة تجارية ومتاحة للعملاء بعدد من مدن المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن هذا الإطلاق يؤكد ريادة المجموعة وتطورها كممكن رئيسي للتحول الرقمي، وكتأكيد لتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، مشيرًا إلى أن الإطلاق التجاري للخدمة بالسعودية، يأتي متزامنا مع إطلاق شركة VIVA الكويت إحدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجاريا قبل أيام كأول مشغل بالكويت، كما ستطلق شركة VIVA البحرين احدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجاريا بالبحرين قريباً.

وأكد المهندس الناصر أن “الاتصالات السعودية” قامت بتطوير البنية التحتية للشبكة اللاسلكية بالمملكة، وزيادة انتشارها وتوفير التقنيات العالمية الأحدث، وتسريع نشر شبكة الجيل الخامس G5 التي توفر تحولا تقنيا كبيرا وشبكة أساسية لتطبيقات المستقبل ومنها في الوقت الحاضر توفير إنترنت متنقل بسرعة فائقة ليس لها مثيل في مناطق المملكة، حيث ستتوفر خدمات شبكة الجيل الخامس في مرحلتها الأولى حالياً في مناطق محددة في عدد من المدن الرئيسية، وذلك باستخدام أجهزة (راوتر) منزلي سيكون متوفراً في منافذ بيع محددة للاتصالات السعودية وحسب احتياجات العملاء.

ويأتي هذا التدشين تأكيداً لريادة “الاتصالات السعودية” في تقديم تقنيات وخدمات مبتكرة للعملاء على مستوى المملكة والمنطقة، حيث سوف يسهم الجيل الخامس في رفع كفاءة السرعة والأداء لشبكات الاتصالات اللاسلكية، كما لن يقتصر أثر على كفاءة الاتصال بين الاشخاص وهواتفهم أو حاسباتهم فقط، بل في استخدامات متطورة لهذا الجيل كالخدمات المرتبطة بإنترنت الأشياء والذكاء الصناعي والروبوتات.

وكانت مجموعة شركة الاتصالات السعودية قد أطلقت في مايو 2018، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس للشركة بعد اكتمال تجاربها، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى إجرائها لأول اتصال بتقنية الجيل الخامس على هاتف ذكي في الشرق الأوسط ضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وذلك جزءا من قيادتها لاختبارات الجيل الخامس، التي بدأتها منذ عام2017 وستتم مواصلة العمل لاستكمال بناء الشبكة تدريجياً في مدن المملكة الرئيسية خلال العام الحالي، كما دشنت VIVA البحرين التابعة للمجموعة، أول مواقعها الحية لتقنية شبكة الجيل الخامس في يونيو 2018 .

ويأتي الإطلاق التجاري لخدمة الجيل الخامس ليتوافق مع خطط التحول الرقمي في المملكة ومستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وأن السبق في إطلاق الجيل الخامس تأكيد على البنية التحتية المتطورة التي أسهمت بها المجموعة واستثمرت بها من أجل مستقبل تقني متطور.