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إسقاط طائرة مسيرة أميركية بصاروخ أرض- جو إيراني في مضيق هرمز
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد مسؤول أمريكي إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي بصاروخ أرض- جو إيراني، لكنه قال إن الطائرة كانت في الأجواء الدولية في مضيق هرمز.
وقال المسؤول بحسب “رويترز” إن الطائرة تابعة للبحرية الأمريكية وهي من طراز MQ-4C Triton.
وجاء هذا التأكيد بعد أن كان الجيش الأمريكي قد نفى اختراق أي طائرة تابعة له الأجواء الإيرانية، بعد إعلان طهران إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق البلاد فجر اليوم.
وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيل أوربان أنه “لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم.
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