، لجنة الانتخابات تحدد ضوابط الحملات الانتخابية للمرشحين لرئاسة وعضوية اتحاد القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - حددت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضوابط الحملات الانتخابية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي، والتي تبدأ اليوم الخميس، وتستمر حتى 28 يونيو الجاري.

وقالت اللجنة في بيانها: "إشارة إلى البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم (الدورة الرابعة 1440هـ/ 2019م) المعلن في تاريخ 29/ 8/ 1440هـ الموافق 4/ 5/ 2019م؛ تود اللجنة التأكيد على أن حملات الدعاية الانتخابية للقائمة الانتخابية النهائية المرشحة لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تبدأ من تاريخ 20/ 6/ 2019م إلى تاريخ 28/ 6/ 2019م وفقًا للفقرة (11) من المادة (17) من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتابع البيان: وحيث إن للقائمة الانتخابية النهائية المرشحة، الحقُّ في القيام بالدعاية الانتخابية من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة نظامًا، وبموجب اختصاصات لجنة الانتخابات المنصوص عليها في المادة (8)، متابعة نشاطات المترشحين ومنع التجاوزات أو المخالفات؛ فإن اللجنة تؤكد للقائمة الانتخابية النهائية المرشحة التقيد بالضوابط التالية:

- التقيد بالأنظمة واللوائح، واحترام النظام العام وقيم المجتمع وثوابته.

- يجوز للقائمة الانتخابية النهائية المرشحة الاستعانة بمن تراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المختصة؛ لمساعدتها في تنفيذ حملتها الانتخابية، وتكون القائمة الانتخابية مسؤولة عن أي مخالفة لهذه الضوابط التي يتم ارتكابها من قبلها.

- تراعي القائمة الانتخابية النهائية المرشحة الدورَ المطلوب منها نظامًا؛ بحيث لا تتضمن حملتها الانتخابية وعودًا أو برامجَ تخرج عن مهامها وصلاحياتها.

وكشفت اللجنة في بيانها عن المحظورات في حملات الدعاية الانتخابية وهي:

- استخدام شعار الدولة الرسمي أو علَمها أو أحد الشعارات الحكومية.

- القيام بأي دعاية انتخابية تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو أي جهة.