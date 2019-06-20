السعودية اليوم / مركز المعلومات الوطني يحصل على شهادة ستار أيزو العالمية في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية



الرياض 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

نجح مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة بالحصول على شهادة ستار أيزو العالمية المعتمدة في منظمة Cloud Security Alliance في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية من شركة BSI كأول جهة حكومية في المملكة تحصل على هذه الشهادة العالمية .

ويعكس هذا الإنجاز الجديد حرص المركز على تبني أفضل الممارسات العالمية في كافة إداراته وخدماته المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد وتوطين أفضل الوسائل التقنية و العالمية لرفع كفاءة الأعمال وتوفير بيئة تقنية قادرة على الحفاظ على خصوصية وسلامة البيانات ومختلف الأصول الوطنية التقنية بمركز المعلومات الوطني.

وقد حقق مركز المعلومات الوطني هذا الإنجاز الوطني بعد مراجعة الضوابط والإجراءات المطبقة من قبل مؤسسة المعايير البريطانية British Standards Institution كأحد جهات التصديق المعتمدة عالمياً في هذا المجال.

وتعد شهادة CSA STAR العالمية مؤشراً بالتزام مركز المعلومات الوطني بما يقدمه من خدمات حوسبية بكافة معايير حماية الأنظمة المعلوماتية الموصى بها من قبل المنظمة العالمية، التي بدورها تتوافق مع ما يوليه مركز المعلومات الوطني من عناية شديدة في هذا المجال، إضافة إلى أن هذه الشهادة تنبع مما يشكله أمن المعلومات والأمن السيبراني من هاجس على مستوى العالم لكافة القائمين على إدارة الأنظمة المعلوماتية المختلفة لاسيما في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم، التي تفرض حاجة كبيرة لتظافر جهود جميع الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى العالم لتطبيق كل معايير وضوابط أمن المعلومات وبالذات في ظل تطور التقنية وانتشار المخاطر التي تكتنف استخداماتها وتطبيقاتها المتعددة .

يذكر أن مركز المعلومات الوطني سبق له الحصول على العديد من الشهادات الدولية القياسية في مجالات عمله المتعددة معتمداً بذلك على كوادر بشرية وطنية مؤهلة تحقق الإنجازات الوطنية بسواعد أبناء الوطن, وتعددت هذه الشهادات بتعدد تخصصات المركز،حيث حصل المركز على شهادة CMMI-DEV v1.3 المستوى الرابع في مجال البرمجيات وتطويرها وتحليلها وجودة التطبيقات، وشهادة الأيزو ISO/IEC 27001:2013 في مجال العناية بإدارة مخاطر تقنية المعلومات، وسياسة أمن المعلومات، وأمن موظفي المنظمة وسلامة بيئة العمل، وأمن الممتلكات وإدارة الاتصالات وعمليات التشغيل والتحكم بالوصول إلى الأماكن وأمن المعلومات وإدارة الحوادث وإدارة استمرارية جاهزية العمل، وشهادة الأيزو ISO 9001: 2015 نظير مساهمة فروع المركز المختلفة في رفع جودة الخدمات بإدارات المركز والعناية بمستويات رضا المستفيدين.

كما حصل المركز على شهادة الأيزو ISO 9001: 2008 الخاصة بمعهد تقنية المعلومات في المجالات التدريبية لجميع الدورات التي يقدمها المركز لعملائه على مختلف مستوياتهم،وشهادة الأيزو ISO 18001 التي تعنى بأعمال وإجراءات نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة المهنية في مركز المعلومات الوطني ،وشهادة الأيزو ISO 9001: 2015 في مجال المواد البشرية وأعمالها المختلفة وكذلك وشهادة الأيزو ISO/IEC 27001:2013 الخاصة بمجال أمن المعلومات في خدمات منصة أبشر التي تتجاوز 160 خدمة إلكترونية للمسجلين فيها الذين تجاوز عددهم قرابة 12 مليون مستخدم .

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