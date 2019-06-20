شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: لاجديد في التقرير عن مقتل خاشقجي تناقضات واضحة وادعاءات بلا أساس والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الأربعاء، إن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

وأضاف الجبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تُكرر في تقريرها غير الملزم، ما نُشر وتداولته وسائل الإعلام"، متابعاً "يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة، وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".

وتابع الجبير قائلاً: "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافةً إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية".

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واستطرد الجبير "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، التي أدت إلى إيقاف عدد من المتهمين في القضية والتحقيقات مستمرة، والمحاكمات جارية".

ومضى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يقول: "نؤكد أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة، أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليه بأي شكل كان".

وأضاف "نؤكد أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية، أمر لا مساومة فيه".