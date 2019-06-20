فيديو.. أبرز 10 مفاجآت في تاريخ كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت بطولات كأس الأمم الأفريقية على مدار تاريخيها عدت مفاجآت مدوية، أغلبها تعلق بتتويج غير متوقع باللقب.

منتخب السودان فجر أولى المفاجآت الكبرى عام 1970، يليه منتخب أوغندا الذي نجح في إقصاء البطل عام 1978 في طريقه إلى المباراة النهائية.

أبرز المفاجآت في الفترة الأخيرة كانت تلك التي حققها المنتخب الزامبي عام 2012.

وفي هذا الفيديو تستعرض "العين الرياضية" أبرز 10 مفاجآت في تاريخ كأس أمم أفريقيا.