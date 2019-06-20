- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عائض القرني: هكذا تطلب حاجتك من الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عائض القرني: هكذا تطلب حاجتك من الله
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الشيخ الدكتور عائض القرني كلمات محفزة إلى المسلمين، ونصائح مهمة عند طلب الحاجة من الله تعالى.
وقال القرني: ثِق بالله، توكل عليه، فوّض أمرك إليه، ارضَ بحكمه، اصبر على قضائه، اطلب حاجاتك منه، فعنده كل ما تطلب، لأنه ملك الملوك، الواحد القهار، أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، يُنجيك، يجتبيك، يتولاك، يرعاك، ينصرك، يحفظك.
وأضاف: إذا قصّرت في نوافل العبادات من صيام وصدقة وقيام ليل فأبشر بالعوض فقد صحَّ عنه ﷺ انه قال: «مَن هالَه الليلُ أن يكابدَه، أو بخِلَ بالمالِ أن يُنفِقَه، أو جَبُنَ عن العدوِّ أن يقاتلَه، فلْيُكثِر من سبحان اللهِ وبحمدِه” (صححه الألباني).
كانت هذه تفاصيل خبر عائض القرني: هكذا تطلب حاجتك من الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.