الان تتابع حساب المواطن: هذه المستندات «مقبولة» لإثبات استقلالية المسكن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أوضح برنامج حساب المواطن المقصود بمستندات إثبات استقلالية المسكن، وأنواع المستندات التي يمكن إرفاقها لإثبات الاستقلالية. وأفاد البرنامج بأن مستندات إثبات استقلالية المسكن يجب أن تكون باسم المستفيد، ويقبل البرنامج لإثبات الاستقلالية واحداً من أربعة مستندات. وأضاف أن المستندات الأربعة المقبولة هي: عقد الإيجار الموحد عبر بوابة “إيجار”، أو صك يثبت ملكية مسكن مستقل، أو فاتورة الكهرباء، أو مشهد يثبت إقامة المستفيد في سكن جامعي، أو سكن إحدى الكليات العسكرية.

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