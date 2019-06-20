اقتصادي / انطلاق قمة الآسيان في بانكوك



بانكوك 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

انطلقت اليوم قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) الرابعة والثلاثون نصف السنوية في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويجتمع قادة عشر دول خلال القمة التي تنعقد على مدى أربعة أيام لبحث التعاون الإقليمي و عودة آمنة للروهينجا إلى ولاية راخين في ميانمار، كما سيتم أيضًا مناقشة آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وموضوعات أخرى.

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07:10ت م

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