

واشنطن 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

عمّق منتخب مارتينيك لكرة القدم جراح نظيره الكوبي وتغلب عليه 3 / صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا وجامايكا.

وأنعش منتخب مارتينيك - الذي خسر صفر / 4 أمام كندا في الجولة الأولى - آماله في المنافسة على التأهل للدور الثاني بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف المكسيك وكندا.

وأنهى منتخب مارتينيك الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله يوريس مارفو في نهاية الشوط،وفي الشوط الثاني أضاف ستيفان لودوفيتش وكيفن فورتون الهدفين الآخرين لمارتينيك في الدقيقتين 70 و84 .

// انتهى //

06:11ت م

0006





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / منتخب مارتينيك يعمق جراح كوبا بثلاثية نظيفة في الكأس الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.