الان تتابع تفاصيل: فتح باب القبول للرتب العسكرية في وحدات قوات الأمن الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة، وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 27 / 10 / 1440 هـ الساعة 10 صباحًا وحتى يوم الخميس 1 / 11 / 1440 هـ الساعة 10 صباحًا.

ومن ضمن الشروط : أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30 ) سنة وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم) وأن لا يكون متزوجًا من غير سعودية وأن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

وأن لا يقل التقدير عن جيد.

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مع ضرورة حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب، وتكون دراسته انتظامًا وأن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول وعلى المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

الرتب والمؤهلات المطلوبة:

جندي أول أمن: دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة

جندي أمن : الثانوية العامة أو ما يعادلها

ولمزيد من التفاصيل والتقديم على رابط أبشر توظيف : https://jobs.moi.gov.sa