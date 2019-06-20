شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: منح لذوي الشهداء في أفضل المخططات.. التسليم خلال شهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

بناء على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز شرعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في إنهاء إجراءات توزيع المنح التي تستفيد منها أسر ذوي الشهداء والمصابين، بعد إجراء القرعة العلنية، على أن يتم إنهاء إجراءات التسليم للمنح خلال شهر، مع مراعاة منحهم في أفضل المخططات السكنية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك المنح السامية جاءت ضمن جهود الدولة في الاعتناء بذوي الشهداء والمصابين وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي قام به الشهداء والأبطال البواسل. وبين أنه تم بالفعل البدء في إجراءات منح المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين وتمت دعوتهم عبر الإعلان في الصحف المحلية مصطحبين معهم المستندات الرسمية؛ وذلك لتمكينهم من المنح وفق الإجراءات النظامية.