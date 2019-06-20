شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الصيني لـ«الخليج 365»: نسعى لتعاون كبير مع المملكة.. وحجاجنا ينعمون بالراحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist600

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في جدة تان بانغلين على التعاون الكبير بين المملكة والصين في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة لتوطيد التعاون بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للصين.

وأشار بانغلين لـ«الخليج 365» إلى أن الحجاج الصينيين بلغوا العام الماضي ١٣ ألف حاج وحاجة قدمت لهم المملكة كغيرهم من ضيوف الرحمن كافة الخدمات منذ وصولهم إلى مطارات المملكة وحتى عودتهم إلى بلدانهم.

ولفت القنصل إلى أن التعاون بين المملكة والصين يزداد في كافة المجالات التي تخدم البلدين الشقيقين حتى أصبحت الصين وجهة سياحية اقتصادية لمواطني المملكة الذين يزورون الصين للأعمال المختلفة.