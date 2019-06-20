شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة».. دعم إنساني لا يتوقف للشعب اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (اليمن)

في إطار الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب اليمني وزع المركز أمس الأول (الثلاثاء) 367 سلة غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، و330 سلة غذائية في مديريتي صالة والمظفر في محافظة تعز، إذ جرى توزيع 180 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في مديرية صالة، و150 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في مديرية المظفر، استفاد من التوزيع في المحافظتين 330 أسرة.

ووزع المركز 360 كرتوناً من السلال الغذائية في مناطق «غوظف»، «سلمهو»، «سندافه»، «شرط»، «عبطره»، «صارفه»، «ارسيمه»، «عبلهن»، بمديرية «حديبو» في محافظة سقطرى، استفادت منها 313 أسرة.

فيما نظّم المركز من جهة أخرى في مقره بالرياض خلال الفترة 15 - 16 شوال 1440 ورشة عمل بعنوان «التواصل في النزاع المسلح والأزمات الإنسانية»، قدمتها مديرة التواصل القانوني والإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر دورثيا كرمتاس، بحضور عدد من الخبراء والمختصين من منسوبي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وناقشت الورشة عددا من المحاور والموضوعات المهمة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي مثل فهم القانون الإنساني الدولي، وتقديم نبذة عن منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي، والتواصل والأثر في النزاع المسلح، والتقارب بين الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي في الحالات المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.