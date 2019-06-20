شكرا لقرائتكم خبر عن الخليوي: زيارة وفد «الشورى» إلى لبنان لفتح آفاق جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اللبنانية بمجلس الشورى صالح بن منيع الخليوي أن زيارة وفد مجلس الشورى إلى لبنان، التي بدأت أمس (الأربعاء)، تأتي في سياق تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما في المجالات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب اللبناني.

وأشار الخليوي إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين السعودية ولبنان في شتى المجالات، لافتا إلى أن الزيارة ستتخللها اجتماعات ولقاءات ومباحثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية وفي البرلمان اللبناني لبحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون البرلماني، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما يبديه مجلس الشورى من حرص واهتمام بتوثيق وتعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون المشترك بينه وبين المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب والدول انطلاقاً من إيمان المجلس العميق بأهمية الدور الذي تؤديه الدبلوماسية البرلمانية في توثيق العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون.

ونوه الخليوي بما تقوم به لجان الصداقة في مجلس الشورى من دور مهم على صعيد دعم السياسة الخارجية السعودية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية ونتيجة لما تلقاه من دعم واهتمام من رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الشورى مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة. يذكر أن وفد مجلس الشورى يضم عددا من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة هم محمد بن راشد الحميضي، والمهندس محمد بن مدني العلي، وناصر بن عبداللطيف النعيم، والدكتورة نورة بنت فرج المساعد.