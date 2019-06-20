شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد الطبية»: القبول في برنامجي الإيفاد والابتعاث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن فتح باب القبول في برنامج الإيفاد الداخلي للأطباء في مرحلة الإقامة في تخصصات الطب الباطني والجراحة التجميلية والترميمية والتخدير وطب الطوارئ وجراحة المسالك البولية والأمراض الجلدية والعناية المركزة للبالغين والنساء والولادة.

كما اعلنت عن بدء القبول في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض. واشترطت في المتقدم لبرنامج الايفاد الداخلي أن يكون سعودي أو سعودية حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 واجتياز امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و المقابلة الشخصية، فيما اشترطت للقبول في برنامج الابتعاث أن يكون المتقدم سعوديا أو سعودية وألا تقل نسبة الثانوية العامة عن 90 % ونسخة من معادلة الشهادة أو المؤهل من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارج السعودية وألا يكون مضى على حصوله على الشهادة الثانوية أكثر من ثلاث سنوات ويجب أداء اختبار القدرات العامة وكذلك الاختبار التحصيلي وأن يجتاز درجة النسبة الموزونة 82 % والمقابلة الشخصية.

ويشتر ط لقبول حاملي شهادة الدبلوم (تخصص تمريض) ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 ونسخة من معادلة الشهادة أو المؤهل من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارج السعودية وكذلك الحصول على درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة (4)IELTS، (45) TOEFL «IBT»، (67) STEP وأن يجتاز المقابلة الشخصية. حيث أوضحت إدارة الشؤون الأكاديمية أن تقديم جميع المستندات يتم من خلال موقع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية عبر الرابط www.pmmc.med.sa علماً أن التقديم يبدأ يوم الأحد القادم. وأكدت الشؤون الأكاديمية ضرورة التأكد من رفع المستندات والأوراق المطلوبة أثناء التقديم وسيتم استبعاد أي طلب في حال تم رفع مرفق في غير مكانه المخصص له عند تعبئة نموذج الطلب وأنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني وعند وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع إدارة الشؤون الأكاديمية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]