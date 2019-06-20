نجران: القتل قصاصا ليمنية قتلت مواطنتها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) نفذت وزارة الداخلية حكم القصاص في الجانية اليمنية فاطمة علي حسين السالمي، أمس (الأربعاء) بمدينة نجران، لقتلها مواطنتها اليمنية سابرة محمد سعد آل سدلة، بخنقها وإشعال النار بجسدها حتى الوفاة والاستيلاء على ذهبها. وأوضح بيان وزارة الداخلية أن التحقيق مع الجانية أسفر عن توجيه الاهتمام بارتكابها الجريمة وإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة. وأكد البيان أن «وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره».

نفذت وزارة الداخلية حكم القصاص في الجانية اليمنية فاطمة علي حسين السالمي، أمس (الأربعاء) بمدينة نجران، لقتلها مواطنتها اليمنية سابرة محمد سعد آل سدلة، بخنقها وإشعال النار بجسدها حتى الوفاة والاستيلاء على ذهبها. وأوضح بيان وزارة الداخلية أن التحقيق مع الجانية أسفر عن توجيه الاهتمام بارتكابها الجريمة وإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة. وأكد البيان أن «وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره».

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