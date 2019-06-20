شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان: البيئة الاحترافية تحقق أدوات الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان) okaz-

شدد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على أهمية دور إمارة المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها في تحقيق رؤية 2030، والعمل المتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، بما يساهم في إيجاد بيئة عمل احترافية وتكاملية مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لتفعيل أدوات تحقيق أهداف الرؤية في إيجاد تنمية شاملة ومستدامة للمنطقة، بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، موجهاً بمضاعفة الجهود للقيام بالمهمات المناطة بالمكتب تحقيقاً للرؤية والبرامج الطموحة التي تسعى لتنفيذها.

واستمع خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، المشرف على مكتب تحقيق الرؤية 2030 بإمارة جازان الدكتور محمد عقيل ومنسوبي المكتب، إلى شرح مفصل عن الأعمال والخدمات التي يقدمها سعيا لتحقيق التوافق والانسجام بين خطط وبرامج إمارة المنطقة الإستراتيجية، وبرنامج التحول الوطني، ودعم ومساندة المحافظات والمراكز التابعة لتحقيق رؤية 2030، عبر خدمات ومهمات ينفذها المكتب وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لمهماته، ويعمل به وفق مراحل محددة.